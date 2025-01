Meldola, riduzione del rischio sismico: lavori in municipio

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori di riduzione del rischio sismico della parte più antica del municipio di Meldola. L’intervento, interamente finanziato dalla Regione con 740mila euro, è riferito alla porzione del municipio di epoca settecentesca e prevede il consolidamento della Torre Civica, il rinforzo dei setti murari, il consolidamento delle coperture e dei solai di diversi ambienti tra i quali la sala del consiglio, intitolata al senatore Antonio Montanari. L’esecuzione dei lavori, spiega il Comune in una nota, "rende purtroppo inutilizzabile lo scalone municipale e pertanto, al fine di consentire l’accesso agli uffici in sicurezza da parte di tutti i cittadini e lavoratori, si è resa necessaria la costruzione, in accordo con la Soprintendenza e con la parrocchia Madonna del Popolo di Meldola, di una scala provvisoria in corso di realizzazione nel sagrato della Chiesa di San Nicolò".

Gli uffici del Comune rimangono accessibili anche attraverso l’ascensore che si trova nell’Arena Hesperia. È inoltre previsto il montaggio del ponteggio sulla facciata e la collocazione di una gru a torre e di un piccolo spazio per il deposito temporaneo dei materiali di cantiere in piazza Felice Orsini in adiacenza all’inizio di via Cavour. Sono "consapevoli dei disagi dovuti al cantiere" il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini. L’intervento, come detto, ha l’obiettivo "di migliorare la sicurezza sismica di una parte del palazzo comunale e in particolare della Torre Civica, simbolo della nostra città".