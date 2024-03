Mimose e gerbere in dono. Solidarietà alle pazienti e ai camici ’rosa’ in corsia

Numerose le celebrazioni e i riconoscimenti per la Giornata internazionale della donna. Come da tradizione, i volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo hanno donato una gerbera alle pazienti presenti in tutti gli ospedali e negli hospice del territorio. La scelta del fiore non era casuale: si tratta del simbolo del Progetto Margherita, che offre la consulenza di un parrucchiere volontario per aiutare la paziente nella scelta di una parrucca gratuita: un’attività di cui hanno usufruito 358 persone, solo nel 2023.

L’associazione non si è limitata a questo gesto, infatti, sono stati allestiti banchetti nelle piazze e presso la sede Ior con in vendita le mimose solidali. Il ricavato verrà destinato proprio all’acquisto di nuove parrucche per le pazienti che affrontano la caduta dei capelli a causa delle terapie oncologiche. A sostegno di questo importante servizio, lo Ior ha recentemente aperto anche un crowdfunding sulla sua piattaforma dedicata www.insiemeachicura.it, dal titolo ’La mia mamma è bellissima’, che in meno di un mese ha già raccolto più di 20mila euro.

La deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ha visitato l’ospedale Morgagni Pierantoni per donare mazzetti di mimose al personale femminile del nosocomio come gesto di solidarietà. Non solo, il fiore è stato distribuito dai simpatizzanti del partito anche nella sede in piazza Saffi, per un totale di 300 piantine.

Ma l’otto marzo significa anche lotta per la parità di genere, soprattutto sul lavoro dove ancora tante sono le diseguaglianze. A tal proposito, Legacoop Romagna ha premiato otto imprese associate che per prime hanno conseguito la certificazione di genere, tra queste due sono forlivesi: Cad e Formula Servizi. L’attestazione prende in considerazione molti aspetti: il linguaggio e l’organizzazione, l’equità salariale, la promozione di tracciati di carriera equi e la lotta contro gli stereotipi di genere. Per le aziende che vi aderiscono sono previsti incentivi importanti, come vantaggi fiscali e premialità nei bandi pubblici. I riconoscimenti sono stati assegnati a Cad, Il Cerchio, Formula Servizi, Agrisfera, Ravenna Teatro, Deco Industrie, Federcoop Romagna, Kineo Energy e Facility (gruppo Copura). Sono circa 2.300 le lavoratrici e i lavoratori occupati in queste otto realtà pioniere, che insieme sviluppano un valore della produzione di quasi 400 milioni di euro.

Oggi, infine, una delegazione del Partito Radicale, guidata da Ivan Innocenti, visiterà la sezione femminile del carcere forlivese dove sono recluse 15 detenute. Lo scopo dell’iniziativa è quella di tenere alta l’attenzione sulle condizioni di detenzione soprattutto delle donne.

Valentina Paiano