Museo archeologico, l’arte millenaria della tessitura

‘Sabati in famiglia – Artigiani del passato’ la rassegna promossa dal Museo Archeologico di Forlimpopoli prosegue il suo percorso proponendo il secondo laboratorio oggi alle 16,30 nelle sale del Maf al piano terra della rocca albornoziana. Un’interessante occasione per immergersi nelle affascinanti tradizioni artigianali del passato. Questo secondo appuntamento sarà dedicato all’antica e nobile arte del tessitore, prendendo come ispirazione la leggenda di Penelope e della sua straordinaria tela.

Un’opportunità per i bambini di sperimentare in modo divertente l’arte millenaria della tessitura, creando autentici capolavori tessili con le proprie mani. La quota di partecipazione è di 5 euro. Disponibile un biglietto famiglia (max 2 adulti + 2 bambini) a 12 euro. Partecipazione gratuita per i bambini da 0 a 5 anni. Info e prenotazioni: 337.1180314, maf@comune.forlimpopoli.fc.it.