"Nell’incontro con Figliuolo programmeremo la ricostruzione"

Il primo contatto del nostro territorio con il generale Francesco Paolo Figliuolo sarà mercoledì alle ore 11.15: questi il giorno e l’orario previsti nella convocazione che ieri è arrivata ai trenta sindaci del territorio di Forlì-Cesena. La sede dell’incontro sarà infatti la Provincia in piazza Morgagni a Forlì. A fare gli onori di casa saranno il presidente Enzo Lattuca (che è anche sindaco di Cesena) e il prefetto Antonio Corona. Poi arriveranno tutti gli altri primi cittadini.

Per ora, è stato definito solo questo: un incontro in cui i sindaci e il commissario nominato dal Governo per l’emergenza alluvione si vedranno e ascolteranno reciprocamente. Non sono al momento previste uscite nelle zone alluvionate: nessun municipio, neanche nei paesi dell’Appennino, per ora, sta preparando l’accoglienza al generale che già organizzò la campagna vaccinale anti-Covid. Ma qualcosa potrebbe sempre cambiare.

Di cosa si dibatterà mercoledì in Provincia con Figliuolo? Sul Carlino di ieri, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini aveva anticipato alcuni possibili temi: "Ricostruzione e ristori". Un ulteriore indizio è arrivato ieri in una nota della Provincia, contenente una dichiarazione del presidente Enzo Lattuca, che parla di "programmare gli interventi di ricostruzione e le relative risorse insieme al commissario Figliuolo". ‘Ricostruzione’ è dunque la parola usata sia da Zattini che da Lattuca, ed è del resto uno dei compiti affidati al generale. Nello specifico, l’invito della Provincia parla di "punto della situazione sulle aree colpite" e "approfondimento sui danni".

Tra gli invitati, oltre ai sindaci, ci saranno il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini, il presidente Stefano Francia e il direttore generale Lucia Capodagli del Consorzio di Bonifica nonché l’agenzia regionale per sicurezza territoriale e la Protezione civile (ovvero l’ex Genio civile).