Ok all’Opa su Unieuro. Lunedì via agli scambi

Unieuro, colosso dell’elettronica con sede a Forlì, potrebbe presto passare di mano. Da lunedì infatti, dopo l’ok della Consob, gli azionisti potranno vendere alle condizioni proposte dagli acquirenti, che hanno lanciato l’Opa (offerta pubblica di acquisto) fino al 25 ottobre. Fnac Darty, il gruppo del miliardario ceco Daniel Kretinsky, possiede già il 4,4% delle azioni di Unieuro e ha pronto un gruzzolo di 249 milioni per acquistare ciò che le serve ad arrivare, potenzialmente, al 100%. Ogni azione è valutata 9 euro più 0,1 di azioni del gruppo francese: ogni dieci azioni di Unieuro, chi vende ne incassa una Fnac Darty, il cui valore si aggira sui 30 euro. Fatti due conti, chi vende porta a casa 9 euro ad azione in contanti, più altri 3 potenziali. Il totale è 12, sopra gli 11,66 di Unieuro (quotazione di ieri), e circa un 40% in più del valore di 8,45 del giorno prima dell’Opa. Colui che vuole scalare Unieuro ci è già riuscito con le poste britanniche Royal Mail e il quotidiano francese Le Monde. In un caso simile, anche il cda di Unieuro deve mantenersi piuttosto asettico. E in nessun modo potrebbe fermare l’Opa (in foto, l’ad Unieuro, Giancarlo Nicosanti Monterastelli).