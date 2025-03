Omaggio a Giuliari: "Un luogo in suo ricordo"

Giovedì la Sala degli Stucchi di Palazzo Albicini ha ospitato, grazie alla disponibilità del Circolo Aurora, un incontro in ricordo dell’artista Francesco Giuliari, veronese di nascita ma scomparso nel 2010 a Forlì, città dove visse e operò fin dal 2001. Durante l’appuntamento, che ha registrato un interesse talmente nutrito da non riuscire a contenere tutti i partecipanti, sono intervenuti Luciano Valentini, presidente del Lions Club Forlì Host, Anna Starnini, già dirigente dell’Istituto Comprensivo Annalena Tonelli, Diego Galizzi, direttore di Imola Musei, Franco Sami, già governatore del Distretto 108/A Italia del Lions Club International, e Sauro Bovicelli, socio del Lions Club Forlì Host. Questi hanno voluto evidenziare soprattutto le qualità umane di Giuliari, come la gentilezza e l’altruismo.

In particolare, Vittorio Mezzomonaco, già direttore degli Istituti Culturali di Forlì, ha sostenuto che grazie a Francesco Giuliari la città ha potuto beneficiare dell’opera di uno straordinario artista. Gran parte dei presenti ha espresso il desiderio che gli venga intitolato un luogo pubblico, affinché resti perenne memoria del suo operato, così Luciano Valentini si è impegnato per presentare ufficialmente la proposta al sindaco Gian Luca Zattini.

L’esperto di storia locale Gabriele Zelli ha preso la parola, ricordando che nel 2023 Laura Coppi, moglie dell’artista, ha donato ai Musei Civici di Forlì una significativa e cospicua selezione di opere: 4 dipinti ad olio su tela, 40 incisioni e 30 matrici, che ripercorrono la carriera grafica del pittore di adozione forlivese dagli anni ‘70 alla fine degli anni ‘90. Tra le sue più importanti opere pittoriche, ad esempio, si ritrova la grande tela ’Idolo 90’ che, come le altre, meriterebbe di essere esposta in modo permanente, o in occasione di una mostra.

Al termine dell’incontro è stata donata al Circolo Aurora, divenuto nel corso di pochi anni uno dei più importanti riferimenti culturali per la città di Forlì, l’incisione dell’artista ’Il guerriero’, affinché possa essere mostrata ai tanti frequentatori di Palazzo Albicini.