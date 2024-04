"Parco urbano, l’incuria continua"

"Sul parco urbano l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta ha cambiato versione". Il capogruppo di Forlì e Co. Federico Morgagni attacca l’esponente della giunta dopo le sue parole, riportate dal Carlino, in merito allo stato dei lavori al parco urbano. E parla di "atteggiamento elusivo", "risposte contraddittorie e reticenti", "informazioni frammentarie".

Nel dettaglio, "a novembre l’assessore Petetta rispondeva che i lavori di somma urgenza erano finiti, che gli interventi di ripristino e di rifunzionalizzazione del parco erano stati ultimati a eccezione del laghetto, che le piante e il manto verde non avevano subito alcun danno e compromissione e che, infine, il problema della Giunta era solo quello di definire coi tecnici un piano di rilancio del parco". Invece, stando a quanto riportato dal Carlino, "i lavori di somma urgenza sono terminati solo da pochissimo; la completa rifunzionalizzazione del parco è in fase di progettazione e forse sarà terminata solo a fine anno; le piante hanno sofferto e rischiano l’asfissia. Dichiarazioni che si smentiscono l’una con l’altra". Inoltre, secondo il consigliere d’opposizione, "sembra mancare anche la semplice manutenzione ordinaria". Cita "rami non potati, transenne e stradelli polverosi".

Morgagni chiude poi con una battuta. "La ‘collina della memoria’ fatta col fango dell’alluvione? Pensiamo che se c’è una cosa di cui conservare la memoria sia l’incapacità dell’attuale Amministrazione di misurarsi con l’emergenza dell’alluvione e con una ricostruzione equa, rapida e che non lasci indietro nessuno".