Pellegrino Artusi a Singapore in punta di piedi

Dopo il tour autunnale in Cina, lo spettacolo ‘Cucina in punta dei piedi’ (Omaggio a Pellegrino Artusi) di Veronica Gonzalez è a Singapore per un ciclo di 15 repliche, i matinée con le scuole e le serali per il pubblico. Lo spettacolo è tradotto in inglese, il titolo diventa così ‘Cooking with your feet’. La straordinaria figura di Pellegrino Artusi raccontata attraverso gli occhi incantati della sua fedele aiutante Marietta. La cucina fa da sfondo al rapporto tra il Maestro, burbero ma bonario, e l’allieva, pasticciona, sognatrice ma sempre devota. Con abilità di trasformista, Veronica Gonzalez dà vita a episodi esilaranti utilizzando la tecnica del ‘Teatro dei Piedi’. I personaggi dello spettacolo sorgono dai piedi e dalle gambe dell’attrice creando invenzioni, gags e coreografie sorprendenti accompagnata da giganti del calibro di Rossini, Ponchielli, Verdi, Puccini che, come lo stesso Artusi, hanno fatto l’Italia. Questo omaggio a Pellegrino Artusi non vuole essere una biografia né un trattato di cucina, proprio per la scelta espressiva di non usare la parola. Grazie al teatro di figura, gli stimoli saranno più visuali e fantasiosi nella prospettiva di arrivare ad un pubblico internazionale.