Il Pd tira dritto: "Da Schlein la spinta per un grande risultato"

Il Pd esulta per l’esito della Festa dell’Unità di Vecchiazzano. Due giorni dopo la conclusione, domenica, con la segretaria Elly Schlein, e all’indomani delle polemiche del centrodestra, i dem tirano dritto e sottolineano "la grande partecipazione". Quattro giorni di incontri, dibattiti e momenti conviviali, che hanno visto la presenza dei big locali e nazionali del Pd, compreso il presidente del partito e della Regione, Stefano Bonaccini, capolista nella circoscrizione del nord-est alle elezioni europee. Momenti che, ovviamente, sono serviti anche a lanciare la candidatura a sindaco di Graziano Rinaldini.

"La grande partecipazione alla festa di Vecchiazzano – hanno dichiarato Gessica Allegni, segretaria territoriale del Pd e Michele Valli, segretario comunale – è un risultato ottenuto grazie alla ritrovata unità del Pd forlivese, alla capacità di apertura che abbiamo avuto negli ultimi mesi, che ci ha fatto tornare a sentirci una comunità. Dobbiamo ringraziare i volontari, che si sono messi a disposizione di una campagna elettorale decisiva per Forlì e il territorio, in cui ogni singolo iscritto al Pd è coinvolto. Le grandi personalità politiche che si sono alternate in questi giorni testimoniano la centralità delle elezioni forlivesi, anche dal punto di vista delle dinamiche nazionali".

Quella di Vecchiazzano è stata la prima Festa dell’Unità della nuova stagione: "Da questo quartiere è ripartita una tradizione alla quale siamo legatissimi e che coltiviamo ogni anno con cura, per proporre sempre più appuntamenti sul territorio. La politica in mezzo alle persone, i nostri valori, il grande lavoro della nostra comunità, sono per noi un patrimonio prezioso".

Nessun riferimento, nelle parole dei dem, alle accuse del centrodestra: per Fratelli d’Italia e Lega si è trattato di "sproloqui", "fanfaronate", "faccia tosta", in particolar modo per l’enfasi posta sul tema dell’alluvione. Allegni e Valli (che è anche capolista alle elezioni comunali) si limitano a evidenziare quello che, secondo loro, è invece l’impatto positivo della visita: "La presenza dei grandi nomi nazionali ci ha dato la spinta necessaria a fare il massimo per un grande risultato".

Paola Mauti