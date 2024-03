Pittura e metafisica a ’Picta’

Saranno la pittura, gli autori e la storia della metafisica al centro dell’incontro in programma domani alle 17.30 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole nell’ambito di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in corso nella cittadella fino al 6 aprile. Quali sono state le origini, le idee e i contesti che hanno dato vita alla metafisica in Italia e come essa è entrata in dialogo con la cultura, la letteratura, le altre arti? A questi e ad altri interrogativi cercheranno di dare risposte i relatori Chiara Margherita Immordino, presidente della fondazione Elitemundilive, il critico d’arte Michele Govoni, curatore di Picta, e il giornalista e scrittore Maurizio Gioiello. L’occasione per rivisitare il quadro artistico e letterario del movimento che ha visto tra i suoi protagonisti De Chirico, Savinio, Carrà e De Pisis. E’ prevista la partecipazione del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi. L’ingresso è libero.

L’esposizione di Palazzo pretorio si può visitare dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato su appuntamento (tel. 333.4608113, per visite guidate contattare il 348.0206619). In occasione delle festività pasquali la mostra, che è promossa da Cava forever group, sarà aperta sabato 30 e rimarrà chiusa lunedì 1 aprile.