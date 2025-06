Predappio, cresce l’attesa per la sfida rionale

Cresce l’attesa a Predappio per la tradizionale sfida rionale ‘Viale-Pescaccia’, che anche quest’anno torna ad accendere le contrapposte tifoserie cittadine. Per una settimana, Predappio vestirà le casacche azzurre del Viale oppure le divise arancione del rione Pescaccia, in una serie di gare sportive per tutti i gusti e le età.

Ma saranno anche giornate di festa contrassegnate dall’intrattenimento e dalla convivialità enogastronomica gestita dalle associazioni locali. L’iniziativa, organizzata da una decina d’anni dall’Associazione Viale-Pescaccia, rientra negli eventi Predappio vive l’estate. Le due fazioni in gara si troveranno domani alle 19.30 in piazza Garibaldi, per un primo confronto dialettico, passando poi a quello tutto muscolare del tiro alla fune maschile. Dallo scorso anno, anche donne e bambini sono invitati a mettersi alla prova con il tiro alla fune. La giornata si chiuderà con un momento di festa e con la musica di Dj Panda. Per tutte le giornate della manifestazione, i drink verranno messi a disposizione dall’Associazione Viale-Pescaccia.

Martedì 17 giugno ci si sposta in piazzale Isonzo per le partite di basket: alle 19 il match degli under 14 e alle 20.30 sfida Viale-Pescaccia. Cambio di location e di disciplina sportiva mercoledì 18 giugno: a confrontarsi al campo sportivo di San Cassiano saranno le squadre di calcio dei più piccoli, alle ore 18.30, con il torneo di burraco in Caveja alle 21.

Giovedì 19 avrà luogo la novità dell’edizione 2025: per la prima volta verrà proposta, a San Cassiano, una gara di trekking, con partenza alle 18.30. I gruppi di contendenti si cimenteranno con un percorso ad anello di 6 chilometri nelle colline predappiesi, in una gara a tempo. Ma non è finita qui, perché alle 19 il Palascout ospiterà anche la pallavolo. Al campo sportivo di San Cassiano (ore 21), seguirà poi la partita di calcio over 40.

Pausa di gare sportive venerdì 20 giugno, ma con la premiazione di tutte le sfide svolte nei quattro giorni precedenti: l’appuntamento è alle 19.30 in piazza Garibaldi, con festa per tutti i cittadini, animata dalla musica di Dj Nico, da giochi, gonfiabili, nonché presentazione delle due squadre di calcio Viale-Pescaccia. Per il confronto più atteso, i rioni si sono dati appuntamento sabato 21 giugno allo stadio comunale alle 18.30 per il match di calcio dei Giovanissimi (ore 19), la sfilata dei rioni con carri allegorici e corteo sul tema ’Inferno-Paradiso’ e la sfida fra Viale (detentore del titolo) e Pescaccia. Seguirà la festa in Caveja. Come da tradizione, lunedì 23 alle 20.30, si partirà a piedi dal rione vincitore per celebrare goliardicamente il ‘funerale’ del rione sconfitto nella partita di calcio.

Quinto Cappelli