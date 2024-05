Prorogata la mostra di Frasca con gli scatti dell’esondazione

In seguito al grande successo riscontrato lo scorso weekend, è stata prolungata la mostra ‘Con i piedi nel fango’, allestita negli spazi del circolo Inzir di via Bezzecca. L’esposizione contiene circa sessanta immagini del fotoreporter del Carlino Cristiano Frasca, tutte scattate nei momenti e nei giorni successivi all’alluvione del 16 maggio 2023 (come quella qui sopra). Le foto immortalano gli attimi di terrore nella terribile notte dell’esondazione, quando tutto volgeva al peggio, poi ancora i soccorsi in gommone per liberare chi era rimasto bloccato in casa e l’angoscia negli occhi degli abitanti dei quartieri più colpiti, alle prese con acqua e fango, ma raccontano anche la generosità, i sorrisi e la voglia di fare comunità nate e cresciute proprio nel periodo più buio in un viaggio attraverso la memoria di giorni che non si potranno mai dimenticare. L’esposizione sarà visitabile questa sera dalle 20 alle 23 e poi domani e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 22.