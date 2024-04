"Regione, legge elettorale da modificare"

Anche il consiglio comunale di Forlì, dopo il consiglio provinciale e quelli degli altri capoluoghi romagnoli, ha votato, quasi all’unanimità (solo il consigliere di minoranza Giorgio Calderoni si è astenuto), la mozione presentata dal capogruppo della Lega, Massimiliano Pompignoli, nella quale si chiede alla Regione di modificare la legge elettorale regionale in maniera più proporzionale. Al momento sono in tutto 9 i consiglieri regionali romagnoli sui 50 eletti, su una popolazione però che è pari a un quarto di quella regionale. Si andrebbe così a chiedere di avere 13 consiglieri. Non è finita qui, infatti Pompignoli ha spiegato di essersi già confrontato con i colleghi consiglieri regionali degli altri partiti al fine di andare a presentare una prossima mozione unica in Regione.