Residenza d’artista al via con il coreografo Aristide Rontini

Continuano i percorsi di Residenza Artisti al teatro Felix Guattari. Dal 4 luglio Masque teatro ospiterà per 15 giorni il coreografo e performer Aristide Rontini, che lavorerà al progetto ‘Back Eye Black’. Masque teatro gestisce dal 2017 il progetto ‘Residenze Artisti nei Territori’ voluto dal Mic e Regione Emilia Romagna. Le residenze da maggio a dicembre sono quattro per un totale di 55 giorni di ospitalità che rappresentano un aiuto alla sperimentazione offrendo spazi in cui artisti, tecnici e studiosi possono attuare e mostrare le loro competenze. Le compagnie in residenza negli spazi del teatro Felix Guattari quest’anno saranno quattro: ErosAntEros, Kepler-452, Aristide RontiniNexus e Opera Bianco. Queste residenze avranno un sostegno economico e tecnico e di protezione da parte di studiosi di filosofia e di arti performative come, in questo caso Sara Baranzoni. Nella cultura attuale il tema del corpo è diventato immagine da esibire e indagato da osservatori. Sono corpi che perdono il volume, le vibrazioni.