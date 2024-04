‘RinnoviAmo Forlì’ attacca. Critiche per la pensilina: "Che errore rimuoverla"

"Una svista da parte dell’attuale giunta di centrodestra": così la lista civica ‘RinnoviAmo Forlì’, che sostiene il candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini, giudica l’eliminazione della pensilina dei bus in piazza Saffi. "Si sperpera denaro pubblico smantellando ciò che è funzionale e si indebolisce il servizio del trasporto bus verso il centro storico. Questo errore – afferma il prof. Antonio Morgagni, candidato della lista – confermala mancanza di una visione coerente e di una progettualità rispetto al centro storico da parte di questa giunta".

Nella nota della lista si specifica che questa operazione è contraria alla "dignità dei passeggeri. Questi ultimi prima aspettavano infatti sotto una tettoia che li riparava dal sole e dalla pioggia, seduti sulle panchine". Inoltre, in seguito alla rimozione "si può prevedere come vi saranno sempre meno utenti che utilizzeranno i bus fino al centro storico. Già si possono notare i passeggeri in attesa in piedi o seduti sui gradini delle Poste e dell’Agenzia delle Entrate, rischiando persino una sanzione amministrativa".

Morgagni aggiunge che "tutti gli spazi comunali dove si offre un servizio pubblico sono normalmente dotati di una sala d’attesa provvista di sedie. L’errore della giunta Zattini è stato quello di togliere la ‘sala d’attesa’ di piazza Saffi. Una visione politica particolarmente conservatrice e che incentiva l’uso delle auto con la riconferma dell’asfalto su corso della Repubblica".