"Roberto Grendene: Battaglie per un Paese più Laico e Civile" Roberto Grendene, segretario nazionale dell'UAAR, è a Forlì per parlare di "Battaglie per un paese più laico e civile". Lodovico Zanetti introdurrà l'incontro, a seguito della sentenza di Verona che ha riconosciuto ai non credenti pari diritti di espressione.