Sagra e Palio dell’uovo a Tredozio: l’atteso ritorno dopo 3 anni di stop

Dopo tre anni di stop forzato per pandemia, ritorna in piazza a Tredozio la tradizionale Sagra e Palio dell’Uovo giunta alla 57ª edizione, organizzata da Comune, Pro loco e Comitato dei rioni Borgo, Casone, Nuovo e Piazza. La domenica di Pasqua si aprono i giochi alle 15, con la battitura delle uova sode fra il pubblico, cui seguirà il campionato di sfogline; campionessa del mattarello del 2019 è Emanuela Lucatini, che ha sconfitto per un solo centimetro, grazie ad una maxi sfoglia di 117x112 cm, la leggenda Gilberto Rabiti dell’agriturismo Ridiano di Tredozio. Si passerà poi alla gara più attesa del pomeriggio, il Campionato nazionale dei mangiatori di uova sode, giunto alla 50ª edizione: in 3 minuti vince chi mangia più uova. L’edizione 2019 è stata vinta dal veterano e grande campione Fausto Ricci, con 17 uova ingoiate (suo il record di 22 uova). I giochi della Pasqua continueranno con il 15° Palio femminile, sfida fra le ragazze dei 4 Rioni nelle avvincenti gare: uovo nel pagliaio, tiro alla fune e battaglia delle uova. L’ultima edizione è stata vinta dalle valchirie del Borgo.

Il lunedì di Pasquetta ritornerà l’allegria della sfilata dei carri allegorici e la sfida del 57° Palio dell’Uovo dei rioni Borgo, Casone, Nuovo e Piazza, con le gare di tiro alla fune, uovo nel pagliaio, uovo al bersaglio, battaglia delle uova. Detentore del titolo il rione Piazza. Nell’intermezzo del Palio, ritornerà anche la disfida dell’uovo fra Tredozio ed Arcevia (Ancona): comuni gemellati dal 1982 dalla stessa tradizione, con Tredozio in vantaggio per 40 a 32. Nel corso delle due giornate, ci saranno mostre fotografiche, a cura della sezione del Fotocineclub di Tredozio, bancarelle e intrattenimento musicale. Fra le novità di quest’anno, sarà attivo nel giorno di Pasquetta dalle 12 lo stand gastronomico della Pro loco, con i piatti tipici della tradizione romagnola. L’ingresso è a offerta libera per entrambe le giornate. Inoltre, durante la giornata di lunedì, dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare il bellissimo giardino di palazzo Fantini, che, oltre la visita, organizza una caccia al tesoro botanica (http:www.palazzofantini.netcaccia-al-tesoro-botanico-a-pasquetta).

Quinto Cappelli