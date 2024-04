Rinnovo e consolidamento. Panzavolta e Scarpellini, incarichi bis allo Ior

L’assemblea dei soci ha rinnovato le cariche della cooperativa sociale dello Ior, l’Istituto oncologico romagnolo. L’ente, fondato nel 1979 dal professor Dino Amadori, sostiene la ricerca scientifica e l’assistenza al malato. Nel 1993, è poi nata l’Associazione volontari e amici dello Ior per la gestione delle attività svolte da persone che prestano il loro tempo gratuitamente.

Ai vertici della cooperativa sono stati confermati, Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad e già presidente dell’organizzazione dal 2021 e il suo vice, Domenico Scarpellini, ex presidente di Cesena Fiere e della Filiera ortofrutticola romagnola.

"Quando il consiglio partì tre anni fa – spiega Panzavolta – eravamo ancora in piena pandemia: un periodo che ci ha messo alla prova, credo però che lo Ior sia stato in grado di superare di slancio quella fase grazie alla sua capacità di rinnovarsi". Nel nuovo consiglio anche alcuni forlivesi, tra i riconfermati: Maria Grazia Silvestrini, imprenditrice, che insieme al fratello Giuseppe ha guidato l’azienda di famiglia, Sgm, a trasformarsi nell’attuale Unieuro, di cui ora è azionista; Fabio Falcini, direttore del Dipartimento oncoematologico dell’Ausl Romagna e responsabile del Registro Tumori. Entra come nuovo membro del consiglio, Beatrice Lamio, portavoce del sindaco Gian Luca Zattini e già funzionaria per la regione Emilia-Romagna.

Il nuovo consiglio d’amministrazione entra così nella fase operativa, guidando l’Ior per il triennio 2024-2027. "Nonostante il 2020 – sottolinea il direttore, Fabrizio Miserocchi – sia stato un anno orribile per lo scoppio della pandemia e per la scomparsa del professor Dino Amadori, l’associazione ha raggiunto risultati straordinari: sia nel 2022 che nel 2023 sono stati superati i 6 milioni di euro. Per il prossimo triennio l’obiettivo è di migliorare ancora di più le attività e continuare a stare al fianco dei malati oncologici".