Serata sulla ciclovia

Sarà presentato questa sera alle 20.30, al teatro Dragoni di Meldola il masterplan della ‘Ciclovia del Bidente. Mobilità senza confini tra la pianura e la montagna’. Durante la serata, promossa dai Comuni di Bertinoro, Civitella, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola e Santa Sofia, saranno presentati gli studi di fattibilità per un collegamento di mobilità lenta tra pianura e montagna, dalla via Emilia fino alla diga di Ridracoli ed al Parco nazionale, adatto per il cicloturismo e l’escursionismo. Gli studi, condotti da Fmi (Forlì Mobilità Integrata) e Sinloc (Sistema Iniziative Locali), grazie al contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Provincia di Forlì-Cesena, illustreranno l’ipotesi di tracciato e le potenziali ricadute turistico-economiche per il territorio coinvolto.

"L’incontro ha l’obiettivo di illustrare lo stato di avanzamento del progetto – chiariscono i promotori – per poter accogliere nei prossimi mesi osservazioni, modifiche o integrazioni da parte delle comunità e degli enti interessati, dando vita così ad un progetto condiviso intercomunale a supporto delle eccellenze naturalistiche, architettoniche, paesaggistiche, culturali ed economiche del nostro territorio".

o. b.