Stalking, arrestata 70enne. Imbrattava con le feci l’auto dell’ex compagno

Settant’anni lei, lui è un coetaneo. La loro storia comincia poco più di un anno fa, ma dura poco: in gennaio lui decide di interromperla. Lei non si rassegna. Inizialmente fa dei tentativi per salvare il rapporto, cerca di convincerlo a tornare insieme, ma è tutto vano: lui si nega. Allora a prevalere è la rabbia.

La donna cerca di trovare una vendetta rispetto a quello che evidentemente ha vissuto come un torto e lo fa imbrattando il veicolo di lui con le feci. Lo fa più e più volte: almeno sei. Lui non è certo che la colpevole sia la ex, ma lo sospetta, tant’è che lo dice anche ai carabinieri del comando del Ronco, quando va a sporgere denuncia. Gli imbrattamenti continuano e, come spesso capita in questi casi, nella vittima scatta altro. Un copione già visto molte volte, solo che solitamente – le statistiche parlano chiaro – le vittime sono donne. Non si tratta più solo di un’auto sporca: l’uomo comincia a temere per la sua incolumità, diventa guardingo, timoroso e comincia a cambiare le sue abitudini di vita, evitando, ad esempio, le uscite serali.

Un incubo che ha avuto fine solo quando i carabinieri del Ronco, dopo una serie di appostamenti mirati, sono riusciti a centrare il bersaglio e, la notte scorsa, hanno sorpreso la donna, arrestandola in flagranza di reato, con l’accusa di atti persecutori. Convalidato l’arresto, alla donna è stato applicato il braccialetto elettronico così da non potersi avvicinare alla vittima entro il raggio di 500 metri.