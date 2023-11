Tango e musica, un viaggio suggestivo

La soavità della danza unita all’armonia e all’incanto della musica. Per il secondo appuntamento di Forlì Grande Musica, la rassegna musicale organizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra, questa sera alle 21, sul palco del teatro Diego Fabbri, arriva ’Astor - Un secolo di Tango’, un ’concerto danza’ di nuova produzione del Balletto di Roma, in cui le musiche di Piazzolla, arrangiate da Luca Salvadori ed eseguite dal vivo dal bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi, esecutore brillante di fama internazionale, emergono come le vere protagoniste in una nuova armonia artistica danzata. Creato nel 2021 in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla, ’Astor – Un Secolo Di Tango’ è un viaggio tra le suggestioni e le sonorità del tango di Piazzolla, autore e interprete musicale tra i più importanti di questa forma d’arte nata a fine ‘800 nei sobborghi di Buenos Aires. In scena, ispirato dalla carismatica presenza del maestro Pietrodarchi e dalle preziose immagini di Carlo Cerri, Valerio Longo porta otto danzatori del Balletto di Roma a compiere un viaggio trasformativo in cui respiri, abbracci e fusioni sono al centro di azioni coreografiche intense, astratte e fuse in quel moto ondulatorio magico del bandoneón.

La parola-chiave è ’coraggio’: quello declamato dai testi immortali di Jorge Luis Borges nei suoi tanghi e milonghe, così come quello dello stesso Piazzolla, che ha rotto gli schemi della musicalità del ’tango viejo’ per arrivare al ’nuevo tango’ che tanto lo ha reso celebre nel mondo. A curare tutti gli elementi compositivi di quest’opera concerto è la maestria e l’esperienza di Carlos Branca, regista argentino di spicco sulla scena internazionale e profondo conoscitore dell’uomo Piazzolla.

La compagnia del Balletto di Roma promuove da sempre la produzione e la diffusione della danza d’autore italiana in Europa e nel mondo, con un repertorio che valorizza l’innovazione, la ricerca e la tradizione. Fondata nel 1960 da Franca Bartolomei e Walter Zappolini, ha conosciuto molte collaborazioni e sviluppi creativi che hanno migliorato la qualità delle performance. Nel tempo, la compagnia ha creato un modello produttivo unico in Italia, volto alla preservazione del repertorio e al rinnovamento dello stesso, attraverso il sostegno della creatività coreografica e il mantenimento del livello tecnico e interpretativo dei danzatori.

Info biglietti: www.emiliaromagnafestival.itinfo-biglietti-e-abbonamenti-forli-grande-musica. Acquisiti su Vivaticket: www.vivaticket.comitticketballetto-di-roma-pietrodarchi-astor-un-secolo-di-tango219060.