Tappa nel nostro Appennino per appassionati di auto d’epoca

Un gruppo di appassionati d’auto d’epoca del Carclub Collectores Historic di Cesena, con amici di Forlì, Dovadola e di altre città della Romagna, dell’Emilia e del Veneto, ha fatto tappa a Portico l’altro giorno durante la prima tappa che aveva come meta Montecatini e Lucca. In piazza Traversari i novelli ‘Nuvolari’ sono stati accolti dal consigliere comunale Mirco Garavini e dalla presidente della Pro loco Lucia Santandrea.

Garavini ha sottolineato "l’importanza dei turisti nei paesi di collina e montagna, che offrono bellezze storiche, ambientali e gastronomiche molto importanti per la conoscenza della nostra terra, ma anche per l’economia del territorio".

La presidente della Pro loco Santandrea ha aggiunto: "Con le nostre sagre e le manifestazioni che organizziamo, cerchiamo di valorizzare le caratteristiche e i prodotti del territorio". A questo proposito ha invitato gli appassionati d’auto d’epoca a partecipare alla Sagra del Sottobosco, in programma a Portico la seconda domenica di ottobre, e alla rassegna ‘Portico il paese dei presepi’ dall’8 dicembre all’Epifania.

I visitatori si sono fermati in particolare presso la Scuola di cucina, frequentata da una decina di appassionati, organizzata dal ristorante Al Vecchio Convento, chiedendo informazioni al responsabile Matteo Cameli, titolare del locale. Al termine della visita, la Pro loco ha offerto un piccolo buffet per un brindisi e "un arrivederci in occasione delle manifestazioni turistiche dell’Appennino".

q.c.