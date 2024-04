Tequila Sunrise, note per lo Ior

Sarà il Teatro Dragoni di Meldola a ospitare il concerto del gruppo Tequila Sunrise, la band che propone una vasta selezione di brani degli Eagles, il gruppo musicale rock statunitense nato negli anni Settanta del secolo scorso, che ha avuto grande successo con composizioni come Hotel California e Desperado, nonché Tequila Sunrise, brano dal quale è derivato il nome della formazione che si esibirà sul palco. L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio oneroso del Comune di Meldola, si terrà alle 20.45, ed è organizzata dal Lions Club Forlì Host e dal Leo Club, per raccogliere fondi a favore del Progetto Margherita, iniziativa portata avanti da diversi anni dall’Istituto Oncologico Romagnolo, per offrire gratuitamente una parrucca alle donne che durante la malattia affrontano il momento della caduta dei capelli. Tutto l’incasso sarà consegnato allo Ior. Info e prenotazioni: 328.2695543.