Tutti in vacanza: voli verso le isole. Olbia, Lampedusa e Cagliari: al via le nuove rotte del Ridolfi

A Forlì il tempo era autunnale, ma nelle tre mete dei primi voli della summer season 2024 in partenza ieri dal Ridolfi è già piena estate, tant’è che già decine di passeggeri ne hanno approfittato e hanno dato inizio alle loro vacanze con il primissimo aereo disponibile.

Le tre località che hanno inaugurato la stagione sono Olbia, Lampedusa e Cagliari, destinazioni previste nel calendario del network GoToFly, la compagnia virtuale della società F. A. Tutte le rotte estive saranno operate da un’aeromobile della classe Boeing 737-400 della compagnia Air Mediterranean: una delle numerose scelte di rottura rispetto allo scorso anno, quando molti voli furono operati con un ATR72-600 da meno di 70 posti che non aveva del tutto convinto i passeggeri a causa delle sue dimensioni ridotte.

Quest’anno la stagione parte con più slancio e molti propositi di affidabilità, con l’obiettivo di ricreare da zero la reputazione dello scalo, compromessa dalla lunga serie di ritardi e cancellazioni dello scorso anno: "Non fu colpa nostra, ma delle compagnie", ha sempre tenuto a precisare il direttore generale e accountable manager di F.A., Andrea Stefano Gilardi il quale, per affrontare le conseguenze di una stagione decisamente complessa, ha deciso di puntare proprio sulla costruzione di un nuovo rapporto di fiducia con i passeggeri e con un calendario ricco e molto studiato. I collegamenti con Lampedusa saranno attivi fino al 15 settembre con frequenza trisettimanale: martedì, giovedì, domenica. Anche verso Olbia si volerà tre volte la settimana, sempre il martedì, il giovedì e la domenica, fino a metà settembre. Su Cagliari, invece, è prevista una doppia frequenza, il giovedì e domenica e anche in questo caso i voli saranno garantiti fino a metà settembre. Non si dovrà aspettare a lungo per vedere sbloccati anche i prossimi voli estivi: domani inizieranno i voli diretti per Catania e Trapani, mentre da venerdì della prossima settimana sarà la volta della Grecia, a cominciare da Karpathos (attivo fino al 13 settembre) e Lefkada (fino al 6 settembre). Catania e Trapani saranno operate ben oltre i mesi estivi, infatti sono previsti fino alla primavera del 2025. Dal 24 del mese, poi, al via gli aeromobili con meta finale Zante, Corfù e Cefalonia, tutte a tre attive fino al 9 settembre. Dai primi di luglio, infine, partiranno anche i voli verso due località nuove, inedite per il Ridolfi: Mykonos e Atene.