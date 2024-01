Voli da Forlì: ecco il piano estate 2024 del Ridolfi per Sicilia, Sardegna, Grecia e Albania

Forlì, 10 gennaio 2024 – È stata presentata oggi all'aeroporto Ridolfi la Summer season 2024 con i nuovi voli che prenderanno il via dal 25 marzo. In programma ci sono dodici collegamenti: quattro verso la Sicilia (Catania, Trapani, Lampedusa e Pantelleria; due per la Sardegna (Cagliari e Olbia); cinque per la Grecia (Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karpathos); una verso l’Albania (Tirana).

Nuovi voli: quando viaggiare

Le 12 destinazioni promosse e commercializzate attraverso il sito GoToFly decolleranno dal lunedì alla domenica. Nell’ordine: Tirana - lunedì, martedì e venerdì dal 25 marzo al 25 ottobre; Cagliari - giovedì e domenica dal 13 giugno al 15 settembre; Olbia - martedì, giovedì e domenica dal 13 giugno al 15 settembre; Lampedusa - giovedì e domenica dal 13 giugno al 15 settembre; Catania - lunedì, venerdì e sabato dal 15 giugno al 25 ottobre; Trapani - sabato dal 15 giugno al 15 settembre; Pantelleria - dal 15 giugno al 14 settembre; Zante - lunedì dal 24 giugno al 9 settembre; Cefalonia - lunedì dal 24 giugno al 9 settembre; Corfù - lunedì dal 24 giugno al 9 settembre; Lefkada - venerdì dal 21 giugno al 6 settembre; Karpathos - venerdì dal 21 giugno al 13 settembre.

Tour operator e biglietti

Anche per la Summer Season 2024 - fino a tre gli aeromobili (due dei quali del vettore greco Air Mediterranean) che saranno impiegati da GoToTravel nella copertura del network GoToFly - un B737-400 è già basato al Ridolfi.

Si rinnova e si amplia la collaborazione con il tour operator emiliano MySunSea che ha sede a Zola Predosa (Bologna). La partnership tra Aeroporto di Forlì e MySunSea è finalizzata alla promozione-vendita dei voli per cinque località di particolare fascino della Grecia (Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karpathos) e una suggestiva meta della Sicilia più autentica: l’isola di Lampedusa. I biglietti GoToFly, già in vendita, prevedono tariffe tasse incluse a partire da 39,90 euro.