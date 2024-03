Ubriaco va sotto casa della sua ex: arrestato. Non poteva avvicinarsi

Arrestato dalla polizia un giovane che si era recato, palesemente ubriaco, sotto l’abitazione della sua ex. Violando in questo modo un provvedimento dell’obbligo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Tra i due c’era infatti un pregresso di minacce e stalking che aveva anche condotto il giovane in carcere. Nella serata dell’8 marzo invece l’uomo s’è ripresentato sotto casa dell’ex ed è quindi stato arrestato in flagranza di reato. E il giovane è finito di nuovo in carcere.