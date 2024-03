Un muratore con esperienza per cantieri edili

Ditta F.lli Cucchi s.r.l.s. operante nella realizzazione di coperture e lavori edili in genere ubicata a Gatteo (FC), cerca un muratore preferibilmente con esperienza, per mansioni di posa di pacchetto di copertura (guaina, listelli, isolante, tegole), posa di strutture in legno, lavori edili di manutenzione, utensili a mano, flessibile, martello pneumatico, avvitatore, sega circolare, trapano, sparachiodi, minuteria, cannello a fiamma, scortecciatore, betoniera, preferibile il possesso della licenza media, conoscenze informatiche basiche, preferibile la partecipazione al corso sulla sicurezza edile, in possesso di patente B, preferibile il possesso dell’auto, il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Contratto tempo indeterminato (rimborsi per trasferte in cantieri). Orario tempo pieno 8/12 e 13/17, previste trasferte giornaliere in cantieri della zona.