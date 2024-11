Valeria Angione dal web mattatrice al PalaGalassi

Valeria Angione, celebre content creator, torna in scena e lo fa in grande stile: sarà il Gran Teatro PalaGalassi di Forlì (l’Unieuro Arena alla fiera, via Puntadiferro) a ospitare il debutto del suo nuovo tour con lo spettacolo ‘Binario 29 ¾’, questa sera alle ore 21. L’approdo a teatro di Angione è un’evoluzione naturale del percorso da creator digitale, che le ha permesso di farsi conoscere e apprezzare per la sua capacità di raccontare la vita quotidiana con un mix di leggerezza e profondità.

‘Binario 29 ¾’ è la tappa più recente di questo cammino, e porta sul palco molti dei temi che Angione affronta nelle sue storie e nei video su Instagram e TikTok: le ansie legate all’ingresso nella vita adulta, i sogni, le difficoltà della generazione under 30. A rendere speciale lo spettacolo contribuiranno non solo le sue doti comiche, ma anche un’intera squadra di performer e ballerini, pronti a portare in scena un mix di musica, coreografie e contenuti visuali interattivi.

La performance, che riprende la saga del maghetto di Hogwarts, racconta con ironia e profondità le sfide quotidiane e le piccole ansie che la Angione, come molti suoi coetanei, vive mentre si avvicina alla fatidica soglia dei 30 anni. In ‘Binario 29 ¾’ il pubblico sarà coinvolto in un viaggio fatto di sketch brillanti, monologhi e battute pungenti che esplorano la vita adulta, tra sogni e crisi.

Grazie a un ledwall, Angione potrà dialogare con i vari personaggi che prendono vita sulla scena, offrendo agli spettatori non solo momenti di pura comicità, ma anche spunti di riflessione su temi attuali. E, per chi ha già avuto modo di assistere a una delle sue precedenti esibizioni, c’è la garanzia di qualche sorpresa in più: personaggi inediti e nuovi sketch arricchiranno lo show, rendendolo sempre imprevedibile.

La stagione del Gran Teatro PalaGalassi si è aperta lo scorso 25 ottobre, con ‘Osteria Giacobazzi’ di Giuseppe Giacobazzi e Andrea Vasumi. Dopo l’appuntamento con Valeria Angione, il 22 novembre sarà il turno di Ensemble Le Muse con ‘Musiche da Oscar’, un tributo musicale dedicato alle celebri colonne sonore di Ennio Morricone. Gli spettacoli del mese si concludono il 23 con il trio Awed, Dadda e Dose con ‘Esperienze D.M’.

I biglietti per ‘Binario 29 ¾’ sono disponibili sulla piattaforma digitale TicketOne. Le porte del teatro apriranno alle 19.30 e chiunque voglia garantirsi un posto, magari in prima fila, può approfittare della biglietteria aperta dalle 18.30 (per informazioni: tel. 0541.395698 o mail a info@stadiumeventi.com).