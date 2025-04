Ecco ’En suà’: da Sartre alla Polaroid

Alla mostra del San Domenico di Forlì ‘Il Ritratto dell’Artista’, in esposizione fino al 29 giugno con le sue 212 opere, che parte dalla raffigurazione di Narciso, si aggiunge la collaterale ‘En suà’, che si terrà nella ex Chiesa di San Rocco in piazza Pretorio 7 a Modigliana da domenica, con inaugurazione alle 10,30, al 1° maggio. Lo spazio verrà completamente trasformato in uno studio d’artista, dove il visitatore avrà modo di sperimentare su di sé l’autoritratto, attraverso un’apposita polaroid.

"Il titolo della mostra è mutuato – spiega il curatore Andrea Del Carria, della rivista Noi Caffè Michelangiolo di Firenze – trascrivendo letteralmente la pronuncia fonetica, dal concetto sartriano dell’essere-in-sé (être-en-soi), trattato dal filosofo ne ’L’essere e il nulla’ (L’être et le néant, 1943). ’En suà’ è tutto ciò che non possiamo fare a meno di essere, è l’errore, la goffaggine, il difetto, la spontaneità, il non voluto, il non cercato, l’imprecisione, l’imbarazzante, l’ingombrante, lo scomodo, l’intimo, la vulnerabilità, la tenerezza. È la nostra immagine che nascondiamo al mondo ma che costituisce ciò che siamo realmente". Realizzata col sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è promossa e curata dall’Accademia degli Incamminati di Modigliana e dal Caffè Michelangiolo di Firenze, e patrocinata dal Comune di Modigliana e dalla Regione.

L’Accademia degli Incamminati di Modigliana, fondata nel 1660 dal letterato Bartolomeo Campi coadiuvato dal giureconsulto Marcantonio Savelli, da sette edizioni partecipa con le sue collaterali all’annuale appuntamento artistico e culturale del capoluogo, giunto alla 20a edizione, di cui Gianfranco Brunelli è coordinatore generale delle grandi mostre. Questa collettiva modiglianese comprende invece fotografie di quattro professionisti, artisti italiani e internazionali: Jessica Corazzini (Italia), Sabina De Meo (Italia), Marcio Pilot (Brasile) e Sonia Simbolo (Italia). L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con Florence Biennale di Firenze e la rivista Noi Caffè Michelangiolo di Firenze. La grafica è dello studio Fattori15 di Chiara Lotti. Partner è la Florence Biennale di Firenze. Il catalogo, stampato col supporto del Servizio patrimonio culturale della regione Emilia-Romagna, viene distribuito gratuitamente all’ingresso che è libero.

Domenica la mostra sarà visitabile dalle 10.30 alle 12.30, e dalle 16 alle 23, mentre tra il 28 aprile e il 1 maggio la chiusura è anticipata alle 19. L’Accademia ringrazia tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato perché anche questa mostra, seppur solo collaterale al grande evento forlivese, potesse avere l’apprezzamento che certamente merita.

Giancarlo Aulizio