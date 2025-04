Aperto un registro per le condoglianze

"A seguito del decesso del Sommo Pontefice Francesco, su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è a disposizione di tutta la cittadinanza, in Prefettura, un registro delle condoglianze nel quale chiunque lo desideri potrà esprimere il proprio cordoglio": a segnalarlo è la stessa Prefettura di Forlì-Cesena con una nota in cui si specifica che "si potrà accedere a tal fine in Prefettura dalle ore 7 alle 19" nelle giornate di oggi e domani, giorno quest’ultimo della celebrazione delle esequie.