Voci di donna: ecco le vincitrici del concorso

Una giornata di festa all’insegna della letteratura al femminile è andata in scena domenica nella biblioteca comunale ‘Plebino Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole, teatro dell’XI edizione di ‘InchiostroDonna’, evento promosso dall’associazione socio-culturale VoceDonna. Dopo una mattinata dedicata ai laboratori di scrittura, nel pomeriggio si è svolta la cerimonia di premiazione della VII edizione del concorso letterario nazionale ‘Le Voci delle Donne’ con l’annuncio delle vincitrici delle due sezioni dedicate alla poesia e al racconto breve.

Un agone intitolato alle socie onorarie del sodalizio Rita Levi Montalcini, Iris Versari, Fulvia Moscatelli e Giovanna Monti. La giuria del concorso, composta da Annalisa Crociani, Anna Fresu, Gabriella Gianfelici, Carla Grementieri e Alberta Tedioli, aveva preventivamente annunciato le terne finaliste per svelare poi in tempo reale i nomi delle opere vincitrici tra le numerose pervenute da ogni parte d’Italia. Nella sezione poesia si è imposta ‘Ho visto donne sorridere’ di Laura Vargiu (Lomello, Pavia); piazza d’onore per ‘Malala’ di Maria Grazia Doglio (Albenga, Savona) e terzo posto per ‘Canto per le donne iraniane’ di Daniela Cortesi (Forlì).

Menzioni per le poesie ‘Fiamme di Afrodite’ di Lucia Raggi (Forlì) e ‘Cuore di giada’ di M. Gloria Nanni (Civitella di Romagna). Nella sezione relativa ai racconti brevi, primo gradino del podio per ‘Quel che di me non sai’ di Elisa Marchinetti (Noceto, Parma); medaglia d’argento per ‘Magari!’ di Donatella Gratton (Trieste); un ex aequo al terzo posto con appaiate ‘Prendere parola’ di Anna Balzarro (Roma) e ‘Circe alla guerra ciascuno a modo suo’ di Stefi Pastori (Torino). Menzioni sono andate ai racconti ‘Per dono al portatore (Pardon)’ di Daniela Cortesi (Forlì) e ‘Piastrelle azzurre’ di Renata Pieroni (Firenze).

Quasi tutte presenti le premiate e le menzionate, che hanno pernottato in paese approfittando dell’occasione per fare turismo. Il sodalizio organizzatore ha pubblicato e distribuito, come tradizione, il Taccuino di voceDonna con tutte le poesie e i racconti vincitori e le opere segnalate. Durante la cerimonia di premiazione è stata data lettura del testo poetico elaborato collettivamente dalle partecipanti al laboratorio mattutino.

L’evento è stato impreziosito dall’esposizione di alcune fotografie di Carla Grementieri, tratte dalla sua mostra ‘Sguardi di Donna’, e dall’interpretazione di alcuni monologhi da parte dell’attrice Sabina Spazzoli. In chiusura tutti i presenti, uomini e donne, sono stati coinvolti nella scrittura di un augurio alle rappresentanti dell’universo femminile e mano nella mano hanno gridato al cielo per tre volte lo slogan ‘donna - vita - libertà’. Presente tra gli altri l’assessore Catia Conficoni in rappresentanza del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole che ha patrocinato la manifestazione.

Francesca Miccoli