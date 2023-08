Jovanotti tornato in Italia dopo l’incidente in bici: è atterrato a Forlì

Forlì, 5 agosto 2023 - Ancora una volta Jovanotti fa riferimento a Forlì: il cantante che ha a lungo abitato in città (dove è anche stato titolare di un negozio di abbigliamento), infatti, ha scelto l'aeroporto Ridolfi per rientrare in Italia dopo l'incidente in bici nel quale è incorso mentre si trovava a Santo Domingo in vacanza con la famiglia che gli ha provocato la rottura del femore e della clavicola.

Jovanotti con il personale dell'aeroporto di Forlì, dopo l'incidente e con l'amico forlivese Augusto Baldoni

Il Falcon 2000 con a bordo Lorenzo Cherubini, in arrivo da Madrid, è atterrato al Ridolfi intorno alle 10,30. “ Inconfondibile con il suo cappello da marinaio che ricorda un po' uno dei personaggi più fortunati del fumettista Romagnolo Hugo Pratt - Corto Maltese - Jovanotti si è prestato molto volentieri alla foto di rito”, annota l’aeroporto.

Ad attenderlo c’era un mezzo privato con quale che proseguito il suo viaggio verso casa.

Proprio la passione per la bici lega il musicista ancora una volta alla città di Saffi, infatti Lorenzo Cherubini è da anni affezionato cliente di 'Baldoni bike' e amico del titolare Augusto Baldoni che l'ha anche accompagnato in diverse avventure su due ruote.