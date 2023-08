Videomaker vola a New York: "Le mie clip di moda scelte per il Fashion film festival"

Forlì, 26 agosto 2023 – Sono pubblicità di abiti, precisamente pubblicità di abiti di marchio Shein, il colosso asiatico nel campo del commercio online. In uno dei due video si vedono modelle diverse sfilare sullo sfondo di una villa nobiliare di campagna in un clima di nostalgia quasi sonnolenta, mentre nell’altro un ragazzo e una ragazza si muovono e assumono pose plastiche per le strade di Milano e intanto sui loro corpi i vestiti si alternano come per una camaleontica magia.

A realizzare entrambi è stato il venticinquenne forlimpopolese Lorenzo Fantini che, grazie a queste due clip, il 7 settembre volerà a New York dove concorre al ‘Fashion film festival’, una kermesse dedicata alla pubblicità di moda. "Lavoro nel campo della fotografia da quando avevo 19 anni e scatto sin da quando ero appena un ragazzino, grazie anche a mio fratello maggiore che è fotografo: in casa le macchine non mancavano mai e mi hanno invogliato a sperimentare – racconta Fantini –. Parallelamente, per passione, ho studiato ingegneria meccanica, pur sapendo da subito che non sarebbe stata quella la mia strada professionale. Inizialmente ho lavorato tra Forlì, Cesena e Bologna, poi lo scorso anno mi sono trasferito a Milano".

Nella capitale della moda Lorenzo è diventato libero professionista nel ruolo di direttore della fotografia e ha cominciato a girare pubblicità per diversi committenti; tra queste anche quella che lo porterà nella Grande Mela. "A dire il vero in questo periodo mi sto orientando su altro, in particolare sui documentari. Proprio in questi giorni mi trovo in Sardegna per un lavoro su una miniera abbandonata, poi a inizio anno ho in programma una tappa in Marocco e una in Messico, sempre per girare un documentario. Andando avanti mi piacerebbe spaziare sempre più spesso rispetto al mondo della moda, mettendomi alla prova in altri ambiti".

Nel frattempo, però, è proprio la moda ad averlo fatto finire in lizza insieme a una cinquantina di fotografi da tutto il mondo che concorrono al prestigioso premio: "Non mi ero candidato, ma sono stato selezionato dall’organizzazione del festival – racconta Lorenzo – perciò quando mi hanno chiamato da New York è stata una vera sorpresa inaspettata. Certo, sarebbe emozionante vincere, ma per me è già un grande successo essere stato scelto, senza contare che nei giorni del festival avrò l’opportunità di incontrare e conoscere altri professionisti del settore e vedere un mondo per me del tutto nuovo e molto stimolante".