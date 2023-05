Tabellone Argento, Pistoia si butta via a Cantù

Nella serata di ieri sono andate in scena le gara1 di semifinale nel tabellone Argento. Vittoria col brivido per Cantù su Pistoia, con i toscani che hanno letteralmente mandato all’aria il match. Sopra di 7 nel terzo periodo, la squadra di Brienza è poi stata riacciuffata dai canestri di Nikolic, autore di 11 punti consecutivi (saranno 22 e 7 rimbalzi al 40’). Quindi, finita a sua volta sul -6, Pistoia è tornata avanti dall’arco (+3 a -1’05”), ma è stata tradita dalla lunetta. Sì, perché, a 17” dalla fine sul 71-73, Varnado (23 punti e 11 rimbalzi) poteva chiudere la contesa, ma ha sbagliato entrambi i liberi. Sul ribaltamento di fronte, ecco puntuale la tripla di Bucarelli per il definitivo 74-73 che fa esultare il PalaDesio.

Nell’altra sfida, invece, Torino va sul velluto sul campo di Treviglio e ottiene così un preziosissimo successo. Con una grande difesa, la squadra di coach Franco Ciani prende l’abbrivio nel secondo quarto, arrivando a toccare il +16 al rientro dagli spogliatoi. Sin troppo ‘morbida’ la reazione di Treviglio, che non riuscirà ad andare oltre il -7 nelle prime battute dell’ultima frazione. Il match termina così sul punteggio di 52-67, con Torino trascinata dai 22 punti di Guariglia. Solo 12 punti per l’ex forlivese Pierpaolo Marini con la maglia dei bergamaschi.

Questa sera è di nuovo tempo di playoff con l’avvio delle semifinali del tabellone Oro. Alle ore 18, la Vanoli Cremona attende la rilanciata Fortitudo Bologna, in un match che promette scintille: da lì uscirà la squadra che incontrerebbe Forlì in caso di finalissima.

Intanto, in gara1 dei playout (al meglio delle cinque), invece, Mantova ha superato San Severo per 79-74. C’è una curiosità relativa ai lombardi: già nell’ultima giornata del girone salvezza, era tornato in panchina l’ex allenatore dell’Unieuro Giorgio Valli, il cui rapporto con Mantova sembrava misteriosamente finito prima di Natale. Da allora c’era stato un lunghissimo interim affidato a Nicolas Zanco, che torna a essere il suo vice.

A proposito di allenatori legati a Forlì, c’è una serie playoff interessantissima anche in serie B: Real Sebastiani Rieti-Raggisolaris Faenza, ovvero la sfida (al meglio delle 5 partite) tra Sandro Dell’Agnello e Gigi Garelli. Chi passa il turno accede al concentramento finale che si giocherà a Ferrara a metà giugno.

s. c.