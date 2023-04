Trionfa il team Over Forever Finale Over the Top-Passion Fruits

Il torneo interprovinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s ha incoronato la sua prima regina. Si tratta del team Over Forever che, chiusa al primo posto la stagione regolare, ha battuto nella finalissima playoff gli Smashers, arrivati ancora una volta a un soffio dalla vittoria, con il punteggio di 7-5, 4-7, 7-3, 7-2, 7-2. Nel girone B, invece, a contendersi il titolo di campioni saranno le formazioni degli Over the Top e di Passion Fruits che, in semifinale, hanno avuto la meglio rispettivamente su Fivefox (7-2, 7-0, 7-5, 7-5 in gara3) e Aston Birra (2-7, 4-7, 7-5, 1-7 in gara 4).