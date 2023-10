Imola, un pomeriggio ‘da principesse’

Imola (Bologna), 7 ottobre 2023 – Un sabato pomeriggio da favola al centro estetico «Plumè», in Viale d’Agostino. In occasione dell’anniversario dell’attività, le estetiste del centro hanno deciso, oggi pomeriggio, di dare le possibilità alle bambine di sentirsi coccolate come delle «Principesse» (che è il nome dell’evento). L’idea di Martina Beltrami, una delle titolari, nasce osservando la curiosità delle piccole clienti. «Le figlie delle nostre clienti accompagnano le mamme a fare le mani e i piedi e ci guardano con occhi sognanti. Sono molto attratte soprattutto dai brillantini e dagli smalti colorati. Volevamo farle sentire coccolate e speciali», racconta Il fine dell’evento non è solo quello di realizzare il sogno di ogni bambina di essere una principessa, ma anche di far avvicinare in maniera molto socievole e soft al mondo del beauty. «Ci sono ancora tanti tabù oggi in questo settore. Le bambine hanno ancora tanto timore a conoscere questo mondo. Vogliamo farle sentire accolte». L’evento partirà dal primo pomeriggio ed è a ingresso libero.