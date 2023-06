Superbike Imola, biglietti scontati per i residenti in Emilia Romagna. Come ottenerli

Imola, 22 giugno 2023 – Una promozione speciale, riservata ai residenti dell’Emilia-Romagna, per acquistare online a prezzo scontato i biglietti della Superbike "dopo le difficili settimane a seguito dell’alluvione che ha colpito la regione". A lanciarla sono Formula Imola e Comune. I tagliandi per l’evento del 14-16 luglio sono disponibili da oggi accedendo, dal sito Internet dell’Autodromo, al portale Ticketone dedicato alla promozione.

I prezzi

I prezzi sono effettivamente super scontati: per il biglietto giornaliero di sabato o domenica si parte da 30 euro anche per la tribuna centrale; per l’abbonamento tre giorni da 35 euro. Un modo per dare una spinta alla prevendita che, a ormai tre settimane dal ritorno della Superbike attesa all’Enzo e Dino Ferrari, ancora stenta a decollare.

Sogno Ducati

Il massimo campionato riservato alle moto derivate dalla serie farà di nuovo tappa a Imola dopo tre stagioni di assenza (ultima gara nel 2019). Sarà il settimo round del campionato. In passato, Imola è stata spesso terra di conquista per la Ducati, che la considera la pista di casa.

Sono state infatti ben 17 su 33 le vittorie della Rossa a due ruote, a fronte delle 8 Kawasaki, delle 7 della Honda e dell’unica dell’Aprilia datata 2001.

Tra i piloti svetta Jonathan Rea con nove vittorie, seguito da Carlos Checa cinque, quindi Chaz Davies a quattro, autore di due doppiette, Ruben Xaus e Regis Laconi con tre, a quota due Tom Sykes e 1 ciascuno per Troy Bayliss, Chris Vermeulen, Alex Barros, Noriyuki Haga e Michel Fabrizio. E visto che nelle diciassette edizioni fin qui svolte ad Imola si è sempre assistito a gare di altissimo contenuto tecnico e sportivo, anche quest’anno ci sono tutte le condizioni perché questo settimo round riservi grandi emozioni.

Nel round di quest’anno, la Casa di Borgo Panigale parte con il ruolo di grande favorita di fronte ai suoi tanti tifosi che affolleranno tribune e paddock.

In particolare , va a caccia della sua prima vittoria a Imola Alvaro Bautista, che nel 2019 polemizzò per le condizioni della pista dopo un’acquazzone e fu tra i più determinati a chiedere (cosa poi avvenuta) l’annullamento di gara-2. Il pilota spagnolo è l’indiscusso mattatore fin qui del campionato, che guida dopo cinque round con ben 86 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, Toprak Razgatlioglu (Yamaha), frutto di uno score impressionante: 14 vittorie su 15 gare disputate. Tra gli attesi protagonisti naturalmente il sei volte iridato Jonathan Rea (Kawasaki, sua la vittoria in gara-1 nel 2019) e una pattuglia agguerrita di piloti italiani composta da Michael Ruben Rinaldi (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha), Axel Bassani (Ducati) e Danilo Petrucci (Ducati)

Dopo tre anni di assenza, gli appassionati avranno la possibilità di vedere di nuovo all’opera i grandi protagonisti della Superbike su uno dei circuiti iconici della storia di questo Mondiale, dove sono state scritte pagine indimenticabili del motosport a due ruote. Come il celebre duello tra Troy Bayliss e Colin Edwards nel 2002, in un autodromo pieno in ogni ordine di posti; o la conquista del titolo iridato da part e di Max Biaggi con l’Aprilia nel 2010, primo italiano a raggiungere questo risultato.