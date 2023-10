Un Baccanale 2023 ‘mediterraneo’: debutto in Autodromo

Imola, 10 ottobre 2023 – Un territorio in festa, con menù a tema in 38 ristoranti e un programma che conta oltre un centinaio di eventi. Un format consolidato, che si ripete da ormai oltre trent’anni, ma costellato da un paio di novità come una maggiore inclusione dell’Autodromo nel calendario delle iniziative e le scuole finalmente protagoniste. Il tutto mentre piazza Matteotti assume, all’interno della manifestazione, una centralità sempre più rilevante. Si alza il sipario sull’edizione 2023 del Baccanale. La rassegna culturale ed enogastronomica organizzata dal Comune è stata presentata ieri in Municipio. Il tema di quest’anno, che ha caratterizzato anche l’anteprima organizzata per la prima volta la scorsa primavera, è ‘mediterraneo’.

Inaugurazione ufficiale sabato 21 ottobre, alle 17.30, nell’inedita cornice del museo Checco Costa, in Autodromo. Nell’occasione, sarà inaugurata la mostra ‘Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050’, presentata dal professor Massimo Montanari dell’Università di Bologna, tra i massimi esperti mondiali di storia dell’alimentazione, che l’ha curata assieme alla giornalista e scrittrice Laura Lazzaroni.

Il percorso espositivo sarà visitabile gratuitamente per tutta la durata della manifestazione (accesso pedonale all’Autodromo garantito nonostante i lavori sul ponte di viale Dante) , nei quattro weekend del Baccanale secondo i seguenti orari: venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19. Tra i fiori all’occhiello del Baccanale ‘mediterraneo’ 2023, la mostra è nata nell’ambito di uno dei più interessanti esperimenti culturali del nostro Paese, l’M9 – Museo del ‘900 di Mestre. Rappresenta un ideale viaggio alla scoperta della gastronomia tra passato, presente e futuro, tra ricerca scientifica, cultura pop, gioco e indagine critica.

Oltre alle tradizionali iniziative pensate per i più piccoli, il Baccanale propone quest’anno, per la prima volta, una serie di attività dedicate alle scuole di Imola e del circondario. La manifestazione diventa così un’occasione, per giovani e giovanissimi, per approfondire la conoscenza delle realtà produttive del territorio, per analizzare e comprendere temi legati alla cultura del cibo e alla sua divulgazione. Nell’ottica di avvicinare sempre di più la manifestazione ai cittadini, il Baccanale aggiunge un tassello importante coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado.

Il programma didattico suddiviso per tipologia di attività, prevede opportunità specifiche con prenotazione obbligatoria per scuole, insegnanti. Si va dalle visite guidate alle aziende del territorio ai laboratori didattici dedicati a cibo e cucina da svolgersi proprio in Autodromo e che potranno essere preceduti o seguiti da una visita guidata alla mostra ‘Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050’. Sempre proposito di circuito, l’ultimo weekend del Baccanale coinciderà anche quest’anno con il ‘Banco di assaggio dei vini e dei prodotti agroalimentari dell’Imolese’, giunto alla sua XXIX edizione e con la XIII edizione di ‘Olimola’. Venerdì 10 e sabato 11 novembre dalle 18 alle 23 e domenica 12 dalle 16 alle 22 l’Autodromo ospiterà le due manifestazioni.