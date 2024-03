Addio al dottor Gasperetti: "È stato un maestro per tanti"

Ausl e Comune ricordano il dottor Giorgio Gasperetti, morto venerdì primo marzo. Aveva 83 anni. Nel 1978 divenne direttore delle Cure Primarie, poi fu a lungo direttore del servizio Materno-Infantile dell’Azienda sanitaria. Gasperetti è poi stato per un decennio anche presidente della comunità terapeutica ‘Il Sorriso’, una volta raggiunta la pensione nel 2003.

"Uno dei massimi protagonisti locali della trasformazione che portò al superamento delle casse mutualiste, che garantivano servizi quantitativamente e qualitativamente molto diversi a seconda del contratto di lavoro e alla realizzazione di un servizio sanitario pubblico, ugualitario ed universalistico – ricorda Andrea Rossi, direttore generale dell’Ausl di Imola –. Ha sempre lavorato guardando oltre i confini dei servizi che aveva il compito di gestire ed ha dato fondamento al nostro sistema sanitario locale, fissando le specificità del nostro modo di intendere l’assistenza e l’integrazione tra i servizi e tra i professionisti per mettere al centro i bisogni di tutti gli assistiti. Un maestro per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorarci assieme, e anche mio personale che, per un fatto meramente anagrafico, ho potuto condividere con lui solo un breve tratto di vita professionale".

Cordoglio è stato espresso anche da parte del sindaco Marco Panieri, che parla di "grave perdita per tutta la comunità. È stato uno dei massimi protagonisti della trasformazione e qualificazione del sistema sanitario del territorio dell’intero circondario – prosegue il primo cittadino –, mettendo sempre in primo piano, con grande lungimiranza e sensibilità professionale e umana il ruolo dell’assistenza e l’importanza dell’integrazione fra i servizi e fra il personale". I funerali si sono tenuti ieri. Le offerte sono state devolute alla comunità ‘Il Sorriso’.