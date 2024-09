Al via i lavori in via Callegherie. Conclusione il 14 ottobre

Al via domani, mercoledì 4 settembre, le modifiche alla viabilità del centro storico dovute ai lavori di riqualificazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica in via Callegherie. Una piccola rivoluzione, nel cuore della città, che andrà avanti fino a lunedì 14 ottobre. Il senso di marcia in via Valeriani sarà invertito per consentire di svoltare in via Felice Orsini (giardini San Domenico) e consentire quindi ai residenti del primo tratto di via Callegherie di poter uscire. Sarà possibile, solo per i residenti e aventi titolo di via Valeriani e via Callegherie che entrano da porta Appia, la svolta a destra in via Valeriani e a sinistra per via Callegherie, cui senso di marcia, come detto, sarà invertito.

Sarà consentito l’accesso in via Callegherie ai soli residenti e aventi titolo ed attività commerciali presenti per il carico-scarico, con un senso unico alternato per tutta la durata dei lavori. Il tratto di via Callegherie compreso tra l’area del cantiere e Via Foro Boario sarà chiuso al traffico con istituzione del senso unico alternato per i soli residenti. Il tratto di via Callegherie interessato dal cantiere sarà, invece, completamente chiuso al traffico, rendendo necessario l’utilizzo di percorsi alternativi per gli spostamenti nella zona. Sarà sempre garantito il passaggio pedonale.