"Alberi abbattuti indiscriminatamente"

"Quello che più fa arrabbiare è che chi governa la città si erige a paladino dell’ambiente, mentre abbatte alberi in modo indiscriminato e non li ripianta". Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, commenta così la petizione firmata da 45 residenti del quartiere Cappuccini per chiedere appunto di ripristinare il verde in via Sbarretti.

"L’assessore Spada, promossa vicesindaco, non ha in realtà riportato in questi anni nessun successo nei suoi rapporti diretti con cittadini e comitati – protesta l’esponente di opposizione –. E soprattutto racconta una realtà green che non esiste".

A sostegno della propria tesi, Carapia ricorda la mobilitazione del comitato per il parco delle Acque minerali ("Iniziò le sue proteste per la scarsa cura del verde e degli animali per poi arrivare ai noti fatti di vandalismo") e quella degli Amici del giardino di San Domenico ("Da quattro anni attende che le promesse di Panieri si concretizzino, mentre la situazione è persino peggiorata").

Nel complesso, secondo il consigliere comunale meloniano, in città "si continua a cementificare a go-go alla faccia dell’anima green e della tutela del verde di questi che predicano bene e razzolano malissimo", prosegue Carapia. E conclude: "La vicesindaco Spada si loda di avere preso tanti premi green per la città: non è che vorrà correre anche per gli awards di ‘boscaiolo’ (anzi, come vuole lei ‘boscaiola’) del nuovo anno?".