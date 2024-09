Arriva la ‘Pigiama run’. Tutti a piedi lungo il Sillaro per sostenere la Lilt

Una camminata sul Lungo Sillaro in pigiama per sostenere il nuovo hospice pediatrico ‘L’ Arca sull’Albero’. La Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori) di Bologna ha scelto quest’anno Castel San Pietro per dare vita all’ormai tradizionale ‘Pigiama Run’, camminata non competitiva in programma il 20 settembre. L’evento è a carattere nazionale, e coinvolgerà quest’anno ben 40 città italiane. Tra queste c’è anche la Città Metropolitana di Bologna, che ha appunto individuato Castel San Pietro come meta per la ‘Pigiama Run’, ‘battezzando’ il Lungo Sillaro come location ideale per questo evento che unisce sport e solidarietà.

La partenza è prevista per le ore 19 dalla Locanda Slow accanto al parcheggio dell’Ospedale di viale Oriani, con consiglio ai partecipanti di recarsi sul posto con congruo anticipo per poter ritirare il pacco regalo che verrà donato dagli sponsor e per poter ricevere ed indossare il pettorale nel Village che verrà installato ad hoc per l’occasione. D’obbligo, naturalmente, sarà l’outfit dell’evento: un pigiama da scegliere dal proprio armadio, lo stesso capo d’abbigliamento che i bambini malati di tumore indossano per la maggior parte del tempo durante le loro giornate. Proprio ai bambini, infatti, sarà destinato l’incasso delle iscrizioni a questa camminata di beneficenza. Nello specifico la sezione bolognese di Lilt ha stabilito che tutto il ricavato sarà devoluto all’Hospice pediatrico "L’Arca sull’Albero" progettato dall’Architetto Renzo Piano e finanziato dalla Fondazione Hospice M.T. Chiantore Seràgnoli Onlus. A sostenere la festa saranno presenti i clown dottori dell’Associazione " Aquilone di Iqbal" di Cesena e i personaggi di Star Wars della "Italica Garrison". Durante la camminata, poi, la Bonifica Renana offrirà a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di visitare le chiuse del 1500, normalmente non accessibili alle visite. All’arrivo, infine, ci sarà un rinfresco offerto a tutti i partecipanti da parte della Pro Loco di Castel San Pietro Terme.

Per ragioni di trasparenza le iscrizioni si possono effettuare solo on line sul sito www.pigiamarun.it con un conto corrente creato appositamente per la manifestazione e chiuso al termine della stessa e il costo sarà di 15 euro per l’adulto e di 5 euro per i bambini fini ai 7 anni compiuti.

Claudio Bolognesi