Atterraggio da paura per il volo con studenti imolesi a bordo. L’incredibile video

Imola, 9 aprile 2024 – Atterraggio movimentato per un gruppo di 56 studenti dell’Alberghetti diretti in Irlanda per una full immersion nella lingua inglese. L’aereo della Aer Lingus – compagnia di bandiera irlandese – si è trovato ad atterrare a Dublino in condizioni di fortissime raffiche di vento. Dopo due tentativi falliti, l’aereo ha poi ripreso quota attendendo che la situazione migliorasse prima di atterrare poi con successo come da programma e senza alcuna conseguenza se non un po’ di spavento.

Atterraggio da paura per il volo partito da Venezia e diretto a Dublino. A bordo anche studenti imolesi

Il video dei tentativi di atterraggio pubblicato dal profilo Eu Plane spotters – in effetti impressionante – è stato molto condiviso sui social. "I ragazzi sono in Irlanda – ha spiegato il preside, Marco Macciantelli –, per una full immersion nella lingua inglese. Dopo la Brexit è l’Irlanda che meglio si presta a questo tipo d’esperienza, considerando anche che Dublino è una città molto importante per la lingua inglese, a partire dal fatto che ha dato i natali a James Joyce". Su quanto è successo Macciantelli tranquillizza: "Tutto si è risolto bene, non c’è compagnia che non abbia piani B o C in situazioni di condizioni meteo difficili – ha concluso –. L’atterraggio è regolare e il programma non ha subito variazioni".