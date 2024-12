Bilancio di previsione Dozza 2025-2027: sviluppo e sostegno sociale al centro

È stato presentato durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Dozza il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. "Uno strumento fondamentale per il futuro della nostra comunità – hanno detto il sindaco Luca Albertazzi e la sua vice Barbara Pezzi durante l’intervento tra i banchi –. I prossimi mesi saranno decisivi per raggiungere alcuni obiettivi strategici sui quali lavoriamo da tempo. Ancora invariate aliquote e tariffe comunali per l’undicesimo anno consecutivo. Un risultato più unico che raro anche perché accompagnato da innovativi strumenti di sostegno sociale".

Dalle crescenti risorse dedicate alla diversa abilità ai fondi riservati alle famiglie con figli a carico. Ferme anche le rette scolastiche e confermato il bonus ‘A piccoli passi’ che strizza l’occhio alla natalità. Il documento sarà anche lo spunto per un paio di finestre di incontro privato tra la giunta dozzese ed i cittadini: appuntamento l’11 e 17 dicembre dalle ore 11 alle 13 nella Sala Martelli di Toscanella.

Il 2025 sarà un anno importante per lo sviluppo di Dozza. Nei prossimi mesi, infatti, verranno inaugurati l’ex bocciodromo di Toscanella, dopo i lavori di manutenzione straordinaria, e il campo sportivo ‘Paparelli’ dopo l’intervento di rigenerazione. Poi, in parallelo alla realizzazione del casello autostradale di Dozza, ecco 7 milioni di euro via Società Autostrade da impegnare nella viabilità di adduzione. Il tutto in attesa della nuova fermata ferroviaria di Toscanella.

Non meno importanti l’approvazione del Pug ed il cronoprogramma di ricostruzione con 3,3 milioni di euro per quattro azioni di ripristino e messa in sicurezza sulle vie Casette Molino, Sant’Anastasia, Monte del Re e sulle sponde del Rio Sabbioso. Capitolo edilizia scolastica e mobilità sostenibile: si punta alla riqualificazione dell’asilo nido di Toscanella, della scuola secondaria ‘A. Moro’ e alla realizzazione della ciclopedonale Dozza – Toscanella.

Per non parlare delle politiche di efficientamento energetico (pronta a partire la sostituzione dei serramenti all’asilo nido ‘A. Fresu’ per 70mila euro, ndr), dopo gli ottimi riscontri del nuovo corso gestionale della rete di illuminazione pubblica, del monitoraggio degli inquinanti, del rilevamento e smaltimento dell’amianto e dell’idea di costituire una comunità energetica locale.

Rafforzamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi pubblici con filoni di sostegno, d’intesa con Asp e Circondario, per tendere la mano alle famiglie in difficoltà e oltre 160mila euro a favore dei servizi sociosanitari e sociali. Via libera, infine, al sistema di videosorveglianza, al gruppo degli assistenti civici, al piano di Protezione Civile comunale e alla riqualificazione del parco della Rocca con fondi regionali Atuss e del municipio.