Pallone e solidarietà. Hubner, Mannini e Mascia in campo per Montecatone

Un grande evento di solidarietà dedicato all’ospedale di Montecatone. Giovedì 15 maggio alle 18.30 al centro sportivo Bacchilega, in via Salvo D’Acquisto, scenderanno in campo le vecchie glorie dell’Imolese calcio e la rappresentativa ‘Friends for Imola’. Agli ordini di mister Nevio Valdifiori e capitan Marco Menghi tanti nomi che hanno fatto la storia del club rossoblù, come Tattini, Ferretti, Selleri, Franchini, Mambelli, Guerra.

A sfidare i campioni rossoblù i ‘Friends for Imola’ un mix di giovani e meno giovani, rappresentanti delle categorie economiche, politici, imolesi doc e amici della città ma residenti altrove. Singolare la presenza di Max Mascia, chef stellato del San Domenico, abilissimo tra i fornelli e non di meno a difendere la porta. Sulla linea difensiva Matteo Mannini (con il padre Moreno, ex campione della Sampdoria in panchina per un duo tutto inedito con l’allenatore dell’Imolese calcio Gianni D’Amore), Caterina Dattilo (capitano Imolese calcio femminile), Enea Emiliani (ex sindaco Sant’Agata sul Santerno). Il reparto offensivo schiera l’imprenditore Erik Tazzari e una stella come Dario Hubner con 300 gol all’attivo nei campionati professionistici e indimenticabile capocannoniere della serie A nella stagione 2001/2002. Vista la concomitanza con la Formula 1, non mancheranno rappresentanti del motorsport: già certa la presenza di Marco Melandri. Ad arbitrare l’incontro sarà Pier Francesco Cenni coadiuvato da due assistenti della sezione Aia di Imola.

L’evento è ideato e gestito dall’associazione Orgoglio Imolese, che dopo lo straordinario successo ottenuto con l’album dello sport imolese 2024/2025 propone una nuova iniziativa alla città, sempre a favore di Montecatone. Alle 18, prima della partita, una speciale esibizione delle ragazze della Biancoverde Imola Ginnastica Artistica che hanno da poco festeggiato il ritorno in serie A1.

I biglietti sono in prevendita al bar ControCorrente in piazza Matteotti al prezzo di 10 euro, disponibili anche in loco la sera stessa. L’iniziativa, dal titolo ‘Solidarietà in pole position’, ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dell’ospedale di Montecatone, centro per la riabilitazione di pazienti con gravi lesioni spinali e cerebrolesioni acquisite. La struttura rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tante persone di tutta Italia che, grazie alla passione e alla professionalità di medici e operatori, sperimentano nuove possibilità di vita autonoma.