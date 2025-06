"Luce e controlli. Ecco la soluzione"

"Io il Parco delle Acque Minerali me lo ricordavo diverso – riflette Giuseppe Bertozzi alla luce delle ultime spiacevoli notizie sulla zona verde –, frequentavo Bambinopoli, ero tranquillo in gioventù". Per aiutare i visitatori notturni del parco, potrebbe essere utile aumentare l’illuminazione nelle aree più buie e nascoste secondo Bertozzi. In alternativa, anche l’idea di un gruppo di volontari per pattugliare queste vie quando ci sono eventi in prossimità sembrerebbe di conforto. Per prevenire poi eventuali episodi spiacevoli, "bisognerebbe porre freno a livello nazionale – sostiene Bertozzi –, bisogna iniziare con l’educazione fin da molto piccoli".