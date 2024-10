"Bisogna usare i mezzi pubblici"

Si corre troppo ovunque e questo porta all’aumento di incidenti stradali. "Credo, in generale, che questo sia frutto di una società dove abbiamo mille impegni, dobbiamo arrivare in orario ovunque, siamo tutti sempre di fretta e questo porta a non avere attenzione e all’aumento degli incidenti – Riccardo Sangiorgi, consigliere comunale dell’opposizione –, inoltre, le persone sono arrabbiate, non appena si fa un minimo errore, si attaccano al clacson e riempiono di insulti l’altro. Bisognerebbe, invece, andare più piano". Riccardo non manca di sottolineare come sia importante prendere una direzione più ‘green’ sfruttando di più i mezzi pubblici: "Bisognerebbe prendere esempio dalle città del Nord Europa,

che già si muovono in questo modo".