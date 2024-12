Blitz dei ladri nella notte. Spaccata all’Md, telecamere al vaglio

Il supermercato Md di Medicina nel mirino di una banda di malviventi. L’assalto, andato fortunatamente a vuoto, è stato messo a segno intorno alle 3,20 dell’altra notte quando i malviventi hanno praticato un buco nella spessa vetrata, probabilmente con un grosso maglio, per cercare di asportare la merce contenuta all’interno del market. Sicuramente il ladro o i ladri si sono feriti lasciando tracce di sangue, come hanno potuto constatare, appena giunte sul posto, una pattuglia della vigilanza privata Coopservice e i carabinieri della Compagnia di Imola. Al vaglio degli inquirenti le immagini della videosorveglianza oltre al rilievo delle tracce ematiche per risalire ai malviventi.