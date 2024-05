Caffè della Rocca, cresce l’attesa dei cittadini

"Speriamo riapra presto, mi manca prendere il caffè con la vista sulla Rocca". La voce di una signora anziana, seduta con il marito su una panchina nel parco adiacente al bar della Rocca, ancora in fase di lavori, è piena di speranza. Un desiderio che accomuna gran parte dei cittadini. Il ’Caffè della Rocca’, punto nevralgico della città, si affaccia sulla fortezza simbolo della città di Imola e ha una clientela che si era, negli anni, fidelizzata. I ricordi dei cittadini, di tutte le generazioni, sono di piacevoli serate passate a fare aperitivi o mattinate domenicali di brunch. Non si dimenticano inoltre i numerosi eventi organizzati dagli ex gestori del locale, a partire dai concerti di Jazz nelle serate estive, fino alle cene a base di pesce organizzate con i pescatori della riviera romagnola. "Non solo, è sempre stato un ottimo punto anche per i bambini".

Riprende la signora, indicando la nipote che nel frattempo gioca sul prato: "Il parco qui vicino permette ai piccoli di divertirsi e di avere i loro spazi, nel mentre che noi ‘grandi’ passiamo del tempo con i nostri amici". Per tutti questi motivi i cittadini si domandano quando ci sarà la riapertura della nuova gestione, per ridare vita a una località di riferimento, non solo per la comunità, ma anche per i turisti che vengono in città e approfittano della giornata per visitare la Rocca Sforzesca. Il momento ideale potrebbe essere quindi rappresentato dal Gran Premio imminente a maggio, in programma dal 17 al 19 maggio. Per una ripartenza che non riguarda solamente il bar, ma un pezzo di storia della città a cui i cittadini non mancano di sottolinearne il legame. Qualche mese fa ad aggiudicarsi il bando era stata la ditta Mr. Bruce di Imola.

f. p.