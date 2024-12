Camminata di Natale. Record di partecipanti, 1.500 cittadini in marcia. Raccolti oltre 4.000 euro

Un ‘fiume’ di persone e di solidarietà. Grande partecipazione anche quest’anno per la tradizionale Camminata di Natale, che ieri mattina ha visto oltre 1.500 persone partire dal cuore del centro storico di Imola per arrivare all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. I numeri sono cresciuti rispetto alle circa mille-milleduecento persone del 2023 (e circa 700 nel 2022, per la prima edizione). E sono aumentati di oltre un terzo anche i fondi raccolti, che l’anno scorso erano stati 2.700 euro. "L’iniziativa ha permesso di raccogliere più di 4.000 euro a sostegno delle associazioni No Sprechi odV e Auser – spiegano dal Comune, dimostrando il forte spirito di solidarietà che caratterizza la nostra città".

Ieri mattina le iscrizioni sono partiti alle 9 e la partenza collettiva è avvenuta alle 10 per un percorso di circa 7 km che ha incluso anche un giro nella pista dell’autodromo per rientrare in centro percorrendo viale Dante e via Mazzini. Con un contributo minimo di 2 euro – ma molti hanno donato di più – tutti i partecipant hanno ricevuto un berretto da Babbo Natale da indossare durante la camminata.

"Una mattinata – proseguono dal Municipio – dedicata alla salute, alla solidarietà e al piacere di stare insieme, resa possibile grazie all’impegno dei partecipanti, dei volontari, dei dipendenti comunali, dell’Atletica Sacmi Avis Imola e di Radio Bruno, che hanno collaborato per il successo dell’evento".

Le festività natalizie continuano a portare momenti di condivisione. Il Comune ricorda il prossimo appuntamento il 31 dicembre, con il Capodanno in Piazza Matteotti – indisponibile la tradizionale Rocca a causa del grande cantiere per il restauro – che vedrà la presenza di Paolo Noise e lo spettacolo musicale di Radio 105 per salutare il nuovo anno.